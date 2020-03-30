Bu akşam Çukur var mı? Çukur yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur yeni bölüm her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin yapımcısı Ay Yapım, korona virüs önlemleri çerçevesinde dizinin çekimlerine 1 hafta ara verildiğini açıklamıştı. Bu akşam Çukur var mı? sorusunun yanıtıyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un 23 Mart Pazartesi yayınlanması beklenen 93. Bölümü yayınlanmamıştı. Ay Yapım’ın açıklamalarına göre birçok dizi gibi Çukur’da da set çalışanları ve oyuncuların hastalığa yakalanmasını önlemek ve tedbir almak amacıyla dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştı. 1 haftalık aranın ardından 30 Mart’ta yayınlanması beklenen, dizinin yeni bölümü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR 92. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BU AKŞAM ÇUKUR VAR MI?

Çukur 30 Mart Pazartesi günü yeni bölüm yayınlamayacak.

İlerleyen tarihlerde konuyla ilgili güncel bir açıklama gelmesi durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.