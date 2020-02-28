Bu akşam Babil dizisi yayınlanacak mı? İşte Babil 7. Yeni Bölüm özeti!
Babil dizisi 28 Şubat Cuma günü Star TV ekranlarından yayınlanacak mı? İzleyicileri ekrana kilitleyen Babil dizisinde başrollerimde birçok ünlü oyuncuyu barındıran dizi her Cuma geceye damgasını vuruyor. Dizi izleyicilerinin merakla beklediği Babil hakkında detaylar haberde.
Babil’in yayınlanacak olan 7. Bölüm fragmanında en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi?
Babil dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlan bölümünde izleyiciler ekrana kilitlendiler.
BABİL BU AKŞAM VAR MI?
Babil dizisi bu akşam 7. Bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına gelecek.
28 ŞUBAT CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli dizi: Babil
00:15 Güvercin