Bu akşam Babil dizisi yayınlanacak mı? İşte Babil 7. Yeni Bölüm özeti!

Babil’in yayınlanacak olan 7. Bölüm fragmanında en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi?

Babil dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlan bölümünde izleyiciler ekrana kilitlendiler.

BABİL BU AKŞAM VAR MI?

Babil dizisi bu akşam 7. Bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına gelecek.

28 ŞUBAT CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli dizi: Babil

00:15 Güvercin