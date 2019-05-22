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  3. Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio 72. Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio 72. Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio 72. Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

İki efsane Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, 72. Cannes Film Festivali'nde gösterime girecek filmleri Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasına katıldı.

ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood – Bir Zamanlar Hollywood filminin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, dün akşam filmin galası için 72. Cannes Film Festivali’ndeydiler…

Kırmızı halıya adım atar atmaz büyük bir coşkuyla karşılaşan iki yakışıklı aktör, smokinleriyle de oldukça şık görünüyorlardı… Quentin Tarantino, Margot Robbie ve Dakota Fanning’in de katıldığı etkinlikte 55 yaşındaki Pitt ve 44 yaşındaki Leonardo, stilleriyle sosyal medyanın da gündemindeydiler.

Pitt ve DiCaprio’ya filmde eşlik eden Margot Robbie gala için çok yanlış bir kıyafet seçimi yapmış. Chanel’in 2011 İlkbahar Yaz couture koleksiyonundan demode sayılabilecek bir kıyafet tercih eden Robbie, hayal kırıklığı yarattı.

 

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