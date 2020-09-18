Brad Pitt ve Jennifer Aniston yıllar sonra buluştu! Heyecanlı halleri dikkat çekti

Hollywood yıldızları Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2005’te boşanmalarından yıllar sonra ilk defa bir projede buluştu.

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.



HEYECANLI HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Brad Pitt ve Jennifer Aniston da, Fast Times At Ridgemont High adlı filmin okumalarında bir araya geldi. İnternet üzerinden video görüşme şeklinde iletişim kuran Pitt ve Aniston'ın, heyecanlı halleri dikkatleren kaçmadı.

2000 yılında evlenen Pitt ve Aniston, 2005'te boşanmıştı. O dönemlerde Pitt ile Aniston'un boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.