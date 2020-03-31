Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston yeniden mi evleniyor? Açıklama geldi

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, Ocak ayında gerçekleşen SAG Ödüllerinde sahne arkasındaki yakınlaşmalarının ardından çıkan dedikoduların ardı arkası kesilmemişti. Bir süredir gizlice görüştükleri konuşulan bir zamanların en gözde çiftin, en son yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İDDİALARA YALANLAMA

Tüm bu iddiaların ardından iki oyuncunun sözcüsünden dedikodulara yanıt geldi. Pitt ve Aniston’ın sözcüleri, People dergisine yaptığı açıklamada, eski çiftin sadece arkadaş olduğunu ve aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirtti.

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında gizli bir törenle evlenmiş, 2005’te ise ayrılma kararı almıştı.