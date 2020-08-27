Brad Pitt aradığı aşkı Alman model Nicole Poturalski'de mi buldu?

Ünlü aktör Brad Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği belirtildi.

Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki Poturalski’yi alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu’nda kaldığı düşünülüyor.

OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken ‘aşık gençler’ gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, “Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi” dedi.

NİCOLE POTURALSKİ KİMDİR?

Hakkında çok az bilgi olan Alman model, bugüne kadar birçok dergiye kapak oldu. Poturalski, hem ABD’de hem Almanya’daki modellik ajanslarına bağlı çalışıyor. Daily Mail'in haberine göre genç model beş dil konuşabiliyor. Poturalski, modellik kariyeri boyunca New York, Paris ve Milano moda haftalarında yer aldı.



Brad Pitt'in daha önce oyuncu Alia Shawkat ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ancak 31 yaşındaki Shawkat, “Sevgili değil, sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı.