Böylesi görülmedi Türk televizyon tarihinde bir ilk! Dizi tutmayınca bakın ne yaptılar

Kanal D'de yayınlanan İyi Aile Babası dizisi toplamda 4 bölüm ekrana getirildi. Türk televizyonlarında komedi eksiğini gören Kanal D iyi bir hamle yaptı ancak dizi beklentiyi karşılayamadı.

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal'ın rol aldığı İyi Aile Babası dizisinde büyük bir değişim yaşandı.

Senaryosu Birol Güven'e emanet edilen İyi Aile Babası dizinin adı Babam Çok Değişti olarak yeniden düzenlendi. Dizide farklı bir hikayeye yolculuk başlarken kadroya Naz Elmas da dahil oldu.

7 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranında yayınlanacak olan Babam Çok Değişti dizisinin fragmanı yayınlandı.