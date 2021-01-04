04 Ocak 2021 Pazartesi 15:18 | Son Güncelleme:
Böylesi görülmedi Türk televizyon tarihinde bir ilk! Dizi tutmayınca bakın ne yaptılar
Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal gibi isimlerin rol aldığı İyi Aile Babası dizisi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin senaristinin değişip yerine Birol Güven'in getirilmesinin ardından yeniden başlayacağı dizinin 'Babam Çok Değişti' olarak değiştirildi.
Kanal D'de yayınlanan İyi Aile Babası dizisi toplamda 4 bölüm ekrana getirildi. Türk televizyonlarında komedi eksiğini gören Kanal D iyi bir hamle yaptı ancak dizi beklentiyi karşılayamadı.
Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal'ın rol aldığı İyi Aile Babası dizisinde büyük bir değişim yaşandı.
Senaryosu Birol Güven'e emanet edilen İyi Aile Babası dizinin adı Babam Çok Değişti olarak yeniden düzenlendi. Dizide farklı bir hikayeye yolculuk başlarken kadroya Naz Elmas da dahil oldu.
7 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranında yayınlanacak olan Babam Çok Değişti dizisinin fragmanı yayınlandı.