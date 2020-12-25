Böylesi görülmedi! Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı

Yüzünde gülümsemesi ile yemek yapan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN lakaplı Burak Özdemir, büyük ebatlı yemekleri ile bir adım öne çıktı. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen CZN Burak şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Dubai'de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'de CZN Burak'a büyük bir sürpriz yapıldı. Burak Özdemir'in fotoğrafı binaya yansıtıldı. Ünlü şef CZN Burak o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Özdemir paylaşımına, 'Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim' notunu ekledi.

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.