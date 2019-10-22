Boşanmaktan vazgeçtikleri konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mesaj var!

Geceye Sinan Akçıl, Alişan ve Ferman Toprak şarkılarıyla renk katarken, gönderilen bir çelenkteki detay ise dikkatten kaçmadı.

BARIŞMA İDDİALARINI DOĞRULAYAN GELİŞME

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde uzun süredir yaşadıkları krizi aştıkları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, evlenen çift için birlikte çiçek gönderdi. Bu çiçek ise çiftin barışma iddialarını güçlendirdi.