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  3. Boşanma aşamasındaydılar! Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

Boşanma aşamasındaydılar! Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

Boşanma aşamasındaydılar! Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerin başında gelen ve her yaptığı Türkiye'de yankı uyandıran Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ile model eşi Yolanthe Cabau, barıştı.

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9 yıl önce evlenen ve çocukları olan çift, geçtiğimiz yıl aldatma nedeniyle yollarını ayırmaya karar vermişti. Hollanda basını, her ikisinin de birbirini aldattığını hatta Sneijder'in eşine fiziksel şiddet uyguladığını yazmış, Cabau’nun boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro (yaklaşık 120 milyon TL) alacağını iddia etmişti.  Ancak önceki gün açıklama yapan Sneijder'in annesi Slyvie, çiftin  9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurdu.


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