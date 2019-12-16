Boşanma aşamasındaydılar! Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

YOLANTHE YENGENİN ANNESİ DUYURDU

9 yıl önce evlenen ve çocukları olan çift, geçtiğimiz yıl aldatma nedeniyle yollarını ayırmaya karar vermişti. Hollanda basını, her ikisinin de birbirini aldattığını hatta Sneijder'in eşine fiziksel şiddet uyguladığını yazmış, Cabau’nun boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro (yaklaşık 120 milyon TL) alacağını iddia etmişti. Ancak önceki gün açıklama yapan Sneijder'in annesi Slyvie, çiftin 9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurdu.