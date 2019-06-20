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  3. Boşanacakları konuşuluyordu... Sinan Akçıl'ın mesajı Ebru Şallı'ya mı?

Boşanacakları konuşuluyordu... Sinan Akçıl'ın mesajı Ebru Şallı'ya mı?

Boşanacakları konuşuluyordu... Sinan Akçıl'ın mesajı Ebru Şallı'ya mı"

Yakın zaman önce boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Sinan Akçıl, çıkışta önlerini kesen gül satıcılarından gül alarak eşine uzattı. Çiçekçiye 30 lira veren Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde vale çalışanına verdiği paranın üstünü geri isteyen Murat Boz’a gönderme yaparak “Çiçek şirketini arayıp paramın üzerini isteyeceğim. “ dedi.

Yemek sonrası eşi Burcu Kıratlı ile birlikte yürüyüş yaparken bu kez de Canan Karatay’a seslenerek “Canan hanım görüyorsunuz hem yemek yiyoruz, hem de yürüyüş yapıyoruz" diye konuştu.

Sinan Akçıl'ın, "Türkiye’nin en fit kızı yanımda kimse kendine ben fitim demesin“ diyerek bu kezde akıllara eski sevgilisi Ebru Şallı’ya gönderme yapmış olabileceğini getirdi.

 

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