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  3. Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntülendi!

Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntülendi!

Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntülendi!

Uzun süredir yalanlamalarına rağmen haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu ortak bir arkadaşlarının doğum gününde görüntülendi.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile ilgili boşanacakları dedikoduları ve genç yaşta kaybettiği sevgilisi Efe'yle olan fotoğraflarını Instagram'da paylaşması ile sık sık gündeme geliyor. Haklarında her gün farklı bir haber çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun yan yana görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda evliliğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakan ve boşanacakları düşünülen Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki akşam ortak bir arkadaşlarının doğum gününe beraber katıldı. Çift, yakın arkadaşları Hande Atıcı'nın doğum gününe birlikte katılarak "Boşanmayacağız" mesajı verdi.

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