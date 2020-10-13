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13 Ekim 2020 Salı 11:13 | Son Güncelleme:

Boran Kuzum'dan Miray Daner'e: Yol arkadaşım

Boran Kuzum'dan Miray Daner'e: Yol arkadaşım

Daha önce "Vatanım Sensin" dizisinde Miray Daner ile birlikte rol alan Boran Kuzum, yeni bir paylaşımda bulundu. Kuzum, Daner ile karesini "Yol arkadaşım" diye paylaşınca hayranlarını heyecanlandırdı.

Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.

"YOL ARKADAŞIM..."

Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım. Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şimdiden ikilinin çok güzel bir dizi partneri olduğunu belirtti.

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