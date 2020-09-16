Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Çok seviyorum onu!

Yalnız başına dolaşan Boran Kuzum, kız arkadaşıyla buluşmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Pandemi döneminde tatil yapma şansınız oldu mu?" sorusuna Kuzum, ”Benim ailem Ankara’da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik” şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVİYORUM ONU"

Miray Daner’le adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kuzum, ”Miray’la yaklaşık dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu” şeklinde konuştu.

Miray Daner’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, ”Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder” dedi.

Boran Kuzum, Hazal Kaya’nın yaptığı, ”Kilolu insanlara başrol verilmiyor” sözleri hatırlatılınca, "Güzellik asla kıstas değil. Ben konservatuar mezunuyum. Hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi hep güzel hikayelerin güzel insanların anlatmasını doğru buldum. Herkes kalbinden oynadığı sürece her şeyin en iyisini hak ediyor, bu sektörde. Yetenek diyorum” şeklinde cevapladı. (Cadde)