  • $7,4946
  • 8,8931
  • 473.565
  • 1114.84
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Çok seviyorum onu!
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:32 | Son Güncelleme:

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Çok seviyorum onu!

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Çok seviyorum onu!

Eski rol arkadaşı Miray Daner ile aşk yaşadığı haberleri magazin basınına yansıyan Boran Kuzum, önceki gün Bebek'te bir kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

Yalnız başına dolaşan Boran Kuzum, kız arkadaşıyla buluşmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Pandemi döneminde tatil yapma şansınız oldu mu?" sorusuna Kuzum, ”Benim ailem Ankara’da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik” şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVİYORUM ONU"

Miray Daner’le adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kuzum, ”Miray’la yaklaşık dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu” şeklinde konuştu.

Miray Daner’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, ”Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder” dedi.

Boran Kuzum, Hazal Kaya’nın yaptığı, ”Kilolu insanlara başrol verilmiyor” sözleri hatırlatılınca, "Güzellik asla kıstas değil. Ben konservatuar mezunuyum. Hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi hep güzel hikayelerin güzel insanların anlatmasını doğru buldum. Herkes kalbinden oynadığı sürece her şeyin en iyisini hak ediyor, bu sektörde. Yetenek diyorum” şeklinde cevapladı. (Cadde)

<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

BTS Grubu'nun perde arkası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Turizmin başkentinde havadan ve karadan denetimler yapan jandarma kuş uçurtmuyor

Kalem tabancayla kendisini yaralayan kişiye hapis ve para cezası

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.