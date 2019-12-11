Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor? Yine yakalandılar!

'Vatanım Sensin' dizisindeki Leon rolüyle yıldızı parlayan Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de Nihal Işıksaçan’la görüntülenmiş, fotoğraflarını çeken muhabirlere "Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır görüşmeye fırsat bulamıyorduk, bugün buluşup hasret giderelim istedik” demişti.

YİNE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, önceki gün de Nişantaşı’nda objektife takıldı. Yürürken elini Nihal Işıksaçan’ın omzuna atan Boran Kuzum, objektifleri fark edince gerildi. Işıksaçan’dan uzaklaşan oyuncu, sorular üzerine "Sadece arkadaşım, başka özel bir durum yok" dedi.