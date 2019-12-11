Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8087
  • 6,4399
  • 273.973
  • 108071
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor? Yine yakalandılar!

Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor? Yine yakalandılar!

Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor" Yine yakalandılar!

İki hafta önce oyuncu Nihal Işıksaçan ile görüntülenen Boran Kuzum, Işıksaçan ile bu kez de Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Konuya açıklık getiren Kuzum, "Sadece arkadaşım" dedi.

'Vatanım Sensin' dizisindeki Leon rolüyle yıldızı parlayan Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de Nihal Işıksaçan’la görüntülenmiş, fotoğraflarını çeken muhabirlere "Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır görüşmeye fırsat bulamıyorduk, bugün buluşup hasret giderelim istedik” demişti.

YİNE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, önceki gün de Nişantaşı’nda objektife takıldı. Yürürken elini Nihal Işıksaçan’ın omzuna atan Boran Kuzum, objektifleri fark edince gerildi. Işıksaçan’dan uzaklaşan oyuncu, sorular üzerine "Sadece arkadaşım, başka özel bir durum yok" dedi.


Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor? Yine yakalandılar!
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti!
Ivana Sert sevgilisinden ayrıldı!
Güzel oyuncuyu utandıran soru
<p>Gaziantep´in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı meden

Rumkale´nin Su Altında Kalan Eşsiz Güzellikleri Ziyarete Açılacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

8 milyon bina için tarihi adım! Daire başına 50 TL

İslam ülkelerinin savaş gücü