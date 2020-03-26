Boran Kuzum Miray Daner'e övgüler yağdırdı!

Geçen günlerde oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Daner bu iddiaları yalanlamış, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" açıklamasında bulunmuştu. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan ikili, önceki gün Instagram üzerinden ortak canlı yayın yaparak hayranlarını sevindirdi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi ise dikkat çekti. Kuzum'un iltifatının ardından Daner de, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

Öte yandan Miray Daner'in, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Kubilay Aka ile yeniden bir araya geldiğini konuşuluyor.