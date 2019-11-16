Bora Akkaş'dan boşanan Seda Türkmen'e müzisyen sevgili

"Benim Tatlı Yalanım" dizisinde boy gösteren Seda Türkmen, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir kafede objektiflere yakalandı.

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Arkadaşlarıyla sohbet eden çift, kameraları fark edince başka bir mekana geçti. Türkmen ve Telkıvıran, muhabirlerin aşk sorularına ise yanıt vermedi.