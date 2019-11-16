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  3. Bora Akkaş'dan boşanan Seda Türkmen'e müzisyen sevgili

Bora Akkaş'dan boşanan Seda Türkmen'e müzisyen sevgili

Bora Akkaş'dan boşanan Seda Türkmen'e müzisyen sevgili

Oyuncu Bora Akkaş ile 2 yıllık evliliğini eylül ayında sonlandıran Seda Türkmen, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka yelken açtı.

"Benim Tatlı Yalanım" dizisinde boy gösteren Seda Türkmen, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir kafede objektiflere yakalandı.

SORULARA YANIT YOK

Arkadaşlarıyla sohbet eden çift, kameraları fark edince başka bir mekana geçti. Türkmen ve Telkıvıran, muhabirlerin aşk sorularına ise yanıt vermedi.


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