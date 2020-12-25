Bomba iddia! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Exxen'de program yapacak

2021 yılının ocak ayından itibaren başlayacak Exxen projesi için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın 900 milyon TL para harcadığı Exxen projesinde ünlü sosyal medya fenomenleri, oyuncular, şarkıcılar ve sunucular yer alıyor.



ŞEYMA SUBAŞI EXXEN’DE PROGRAM SUNACAK

Acun Ilıcalı’nın Exxen projesi ile ilgili konuşulan iddialar sosyal medyayı salladı. İddiaya göre Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir Exxen’de program sunacak. Dünya genelinde birçok ülkeye giden ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, programda yurt dışı seyahatlerini ve deneyimlerini aktaracak.