25 Aralık 2020 Cuma 18:10 | Son Güncelleme:
Bomba iddia! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Exxen'de program yapacak
Acun Ilıcalı Ocak 2021 itibarıyla yayınlanacak Exxen platformu için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ünlü oyuncu, şarkıcı yönetmenle anlaşan Ilıcalı, Exxen platformuna toplamda 900 milyon TL yatırım yaptı. Ortaya atılan son iddia ise sosyal medyayı çalkaladı. İddiaya göre Acın Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Exxen'de program sunacak.
2021 yılının ocak ayından itibaren başlayacak Exxen projesi için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın 900 milyon TL para harcadığı Exxen projesinde ünlü sosyal medya fenomenleri, oyuncular, şarkıcılar ve sunucular yer alıyor.
ŞEYMA SUBAŞI EXXEN’DE PROGRAM SUNACAK
Acun Ilıcalı’nın Exxen projesi ile ilgili konuşulan iddialar sosyal medyayı salladı. İddiaya göre Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir Exxen’de program sunacak. Dünya genelinde birçok ülkeye giden ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, programda yurt dışı seyahatlerini ve deneyimlerini aktaracak.