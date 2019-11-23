Bodrum'daki villada değişiklik! Havuza İtalyan taşı 80 bin euro

Ajda Pekkan, Yalıkavak’taki 4 katlı villasını baştan aşağı yenilemeye gitti. Hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçı, villanın dekorasyonunu kendi zevkine göre yaptı. Evinin içerisine İtalya’dan getirttiği mobilyaları yerleştiren, bahçesine tropikal bitki ve ağaçlar ektiren Pekkan, havuz kısmında da değişiklikler yaptırdı.

Sanatçı havuzun etrafına döşenecek olan taşları İtalya’dan özel olarak getirtti. Bunun için yaklaşık 80 bin euro ödeme yapan sanatçı ayrıca havuzuna yapay dalgalar yaptırdı. Sanatçının yılın büyük bir çoğunluğunu artık Bodrum’da geçirmek istediği için böyle bir değişikliğe gittiği öğrenildi.