Black Panther Chadwick Boseman neden öldü? Chadwick Boseman kimdir, kaç yaşındaydı?

Black Panter’de canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer edinen Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Güney Carolina'da doğup büyüyen ABD'li aktör Chadwick Boseman 2016 yılından beri kolon kanseri tedavisi görüyordu. 4 yıldır tedavi gören Boseman hastalığa yenik düştü. ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti. Boseman 41 yaşındaydı.

CHADWİCK BOSEMAN KİMDİR?

Boseman Güney Carolina'da doğup büyüdü. Boseman'a göre, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra Leone'den Limba insanları olduğunu göstermiştir. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu. Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı. ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı. 2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

Kaptan Amerika, Marshall, Black Panther, Yenilmezler, Avengers gibi sayısız projede rol alan Boseman 28 Ağutos’ta kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.