'Bizimkiler'in usta oyuncuları Atiye dizisinde buluştu
Unutulmaz dizilerden biri olan "Bizimkiler"de rol alan Meral Çetinkaya, Cezmi Baskın ve Başak Köklükaya; dün Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Atiye"nin kadrosunda buluştu.
Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur'un başrolünde oynadığı "Atiye" dizisi; yıllar önce "Bizimkiler" ve "Yazlıkçılar" dizilerinde aynı kadroda rol alan Meral Çetinkaya, Başak Köklükaya ve Cezmi Baskın'ı bir araya getirdi.
Çetinkaya efsane dizi "Bizimkiler"de 'Ayla'; Cezmi Baskın 'Sıtkı', Başak Köklükaya ise 'Özge' rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncular yıllar sonra dijital platform için çekilen dizinin kadrosunda yeniden izleyicilerle buluştu.