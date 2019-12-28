'Bizimkiler'in usta oyuncuları Atiye dizisinde buluştu

Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur'un başrolünde oynadığı "Atiye" dizisi; yıllar önce "Bizimkiler" ve "Yazlıkçılar" dizilerinde aynı kadroda rol alan Meral Çetinkaya, Başak Köklükaya ve Cezmi Baskın'ı bir araya getirdi.

Çetinkaya efsane dizi "Bizimkiler"de 'Ayla'; Cezmi Baskın 'Sıtkı', Başak Köklükaya ise 'Özge' rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncular yıllar sonra dijital platform için çekilen dizinin kadrosunda yeniden izleyicilerle buluştu.