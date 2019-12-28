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  3. 'Bizimkiler'in usta oyuncuları Atiye dizisinde buluştu

'Bizimkiler'in usta oyuncuları Atiye dizisinde buluştu

'Bizimkiler'in usta oyuncuları Atiye dizisinde buluştu

Unutulmaz dizilerden biri olan "Bizimkiler"de rol alan Meral Çetinkaya, Cezmi Baskın ve Başak Köklükaya; dün Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Atiye"nin kadrosunda buluştu.

Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur'un başrolünde oynadığı "Atiye" dizisi; yıllar önce "Bizimkiler" ve "Yazlıkçılar" dizilerinde aynı kadroda rol alan Meral Çetinkaya, Başak Köklükaya ve Cezmi Baskın'ı bir araya getirdi.

Çetinkaya efsane dizi "Bizimkiler"de 'Ayla'; Cezmi Baskın 'Sıtkı', Başak Köklükaya ise 'Özge' rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncular yıllar sonra dijital platform için çekilen dizinin kadrosunda yeniden izleyicilerle buluştu.


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