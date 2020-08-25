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  3. Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir?
25 Ağustos 2020 Salı 20:56 | Son Güncelleme:

Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir?

Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler" Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir"

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Bizim Köyün Şarkısı 2018 yılında vizyona girmiştir. Komedi, çocuk türünde yayınlanan Bizim Köyün Şarkısı'nın yönetmenliğini Tuğçe Soysop yapmıştır. Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir?

Komedi ve çocuk türünde ekranlara gelen Bizim Köyün Şarkısı konusu, yayın akışlarını takip eden vatandaşlar tarafından öğrenilmek isteniyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Bizim Köyün Şarkısı’nın yönetmenliğini Tuğçe Soysop yapmıştır.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler.

Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI KİM?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Bizim Köyün Şarkısı filminde; Tansel Öngel, Güneş Sayın, Berat Efe Parlar

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