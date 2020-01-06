Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon filmi oyuncuları kimler?

Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı Bizim İçin Şampiyon filmi sinemadan sonra bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmi saat 20:00 - 22:45 arasında yayınlanacaktır. İzleyiciler Bizim İçin Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimler? merak ediyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu..

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılmaktadır.

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI VE KADROSU

• Ekin Koç (Halis Karataş)

• Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

• Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

• Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

• Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

• Serkan Ercan (Yaşar)

• Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

• Sekvan Serinkaya (Gülağa)

• Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

• Melis Sezen (Esra Atman)

• Şenay Dede (Lale Atman)

• Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

• Oğuz Kara (Erdi Karataş)

• Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

• Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

• Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)