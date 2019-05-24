Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0705
  • 6,7986
  • 250.611
  • 86.243
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz arasındaki kriz büyüyor

Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz arasındaki kriz büyüyor

Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz arasındaki kriz büyüyor

Final yapan Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında yaşanan gerginlik sürüyor. İki oyuncu, ekibe ve seyircilere teşekkür içeren içerikli paylaşımlarında adeta birbirlerini görmedi.

Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya-Burak Deniz birbirini neden yok saydı? Uzun zamandır aralarında gerginlik olduğu konuşulan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasındaki sular durulmadı. Final yapan Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları Instagram’dan paylaşım yaparken adeta birbirlerini görmezden geldi.

Bizim Hikaye dün akşam final yaptı. Final bölümünün yayınlanmasının ardından Hazal Kaya ve Burak Deniz başta olmak üzere dizinin oyuncuları ekibe ve seyircilere teşekkür içeren içerikleri paylaşmaya başladı.

İKİLİNİN ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz’in teşekkür paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Hazal Kaya hemen hemen dizinin bütün oyuncuları ile fotoğraf paylaşırken, Burak Deniz ile olan hiç bir fotoğrafı paylaşmadı. Burak Deniz ise paylaşım için özellikle Hazal Kaya’nın olmadığı bir kareyi seçti.

İki oyuncunun aralarında gerginlik olduğu, hatta bu durumun set çalışanlarına da yansıdığı biliniyordu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret Cannes'ı tuzladı! Dikkat çeken detay
Sezen Aksu'nun oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Google bugün Doodle´ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy´u taşıdı. Semiha Berksoy´un Do

Semiha Berksoy Kimdir? Neden Doodle Oldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat

Pentagon'dan 'UFO' itirafı