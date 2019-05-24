Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz arasındaki kriz büyüyor

Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya-Burak Deniz birbirini neden yok saydı? Uzun zamandır aralarında gerginlik olduğu konuşulan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasındaki sular durulmadı. Final yapan Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları Instagram’dan paylaşım yaparken adeta birbirlerini görmezden geldi.

Bizim Hikaye dün akşam final yaptı. Final bölümünün yayınlanmasının ardından Hazal Kaya ve Burak Deniz başta olmak üzere dizinin oyuncuları ekibe ve seyircilere teşekkür içeren içerikleri paylaşmaya başladı.

İKİLİNİN ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz’in teşekkür paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Hazal Kaya hemen hemen dizinin bütün oyuncuları ile fotoğraf paylaşırken, Burak Deniz ile olan hiç bir fotoğrafı paylaşmadı. Burak Deniz ise paylaşım için özellikle Hazal Kaya’nın olmadığı bir kareyi seçti.

İki oyuncunun aralarında gerginlik olduğu, hatta bu durumun set çalışanlarına da yansıdığı biliniyordu.