Bizim Hikaye filminin konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimlerdir?

Bizim Hikaye bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarından seyirci ile buluşacak. Müziklerinin bestesini Mustafa Ceceli'nin üstlendiği film, 2015 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Yasin Uslu'nun oturduğu Bizim Hikaye oyuncuları ile de göz dolduruyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLERDİR?