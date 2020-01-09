'Filmi izlerken çok sinirlendim'

Filmde Efsun karakterini canlandıran Özge Özpirinçci, “Çekildiği yerleri, sahnelerin çekim şeklini ve her şeyi bilmeme rağmen, (filmi izlerken) sinirlendiğim yerler oldu. İzleyicinin de filmi izlerken hiçbir şey bilmeden organik olarak yaşayacağı duyguların hepsini ben de yaşadım” dedi.