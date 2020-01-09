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'Filmi izlerken çok sinirlendim'

'Filmi izlerken çok sinirlendim'

10 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanan “Biz Böyleyiz” filmi oyuncuları Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Maslak Uniq’te düzenlenen galada seyirci karşısına çıktı.

Filmde Efsun karakterini canlandıran Özge Özpirinçci, “Çekildiği yerleri, sahnelerin çekim şeklini ve her şeyi bilmeme rağmen, (filmi izlerken) sinirlendiğim yerler oldu. İzleyicinin de filmi izlerken hiçbir şey bilmeden organik olarak yaşayacağı duyguların hepsini ben de yaşadım” dedi. 


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