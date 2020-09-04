Birol Ünel kimdir? Duvara Karşı oyuncusu Birol Ünel neden öldü, kaç yaşındaydı?

Duvara Karşı filminin başrol oyuncusu Birol Ünel vefat etti. Alman asıllı oyuncu 18 Ağustos tarihinde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birol Ünel aynı zamanda tiyatro oyunlarıyla da başarısını kanıtlamıştı. Birol Ünel Duvara Karşı filmiyle izleyicilerden tam not almıştı.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılında Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri, 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği Temmuz’da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü arttırdı.

59 yaşında hayata gözlerini yuman Birol Ünel kanser hastasıydı.