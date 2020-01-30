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  3. Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı

Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı

Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la Sokullu'nun 6 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılan Birkan Sokullu'nun, gecede sarışın bir kadınla samimi bir şekile görüldüğü iddia edilmişti. O kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.

AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY 

New York Üniversitesi mezunu ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor. Birkan Sokullu da 6 aydır aşk yaşadığı Gürkaynak’ı görebilmek için sık sık ABD’ye gidiyor. Gürkaynak ailesinin de bu ilişkiyi bildiği ve onayladığı konuşuluyor.


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