Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı

Geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılan Birkan Sokullu'nun, gecede sarışın bir kadınla samimi bir şekile görüldüğü iddia edilmişti. O kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.

AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY

New York Üniversitesi mezunu ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor. Birkan Sokullu da 6 aydır aşk yaşadığı Gürkaynak’ı görebilmek için sık sık ABD’ye gidiyor. Gürkaynak ailesinin de bu ilişkiyi bildiği ve onayladığı konuşuluyor.