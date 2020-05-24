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  3. Birkan Sokullu hastanelik oldu
24 Mayıs 2020 Pazar 14:24 | Son Güncelleme:

Birkan Sokullu hastanelik oldu

Birkan Sokullu hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere yansıdı. Sokullu'nun, spor yaparken elini incittiği öğrenildi.

Doktor kontrolü için evden çıktığını söyleyen Birkan Sokullu, son dönemde televizyondan çok dijital platformlarda yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Televizyon ya da dijital diye ayırmıyorum işleri, sadece senaryoya bakıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu, karantina döneminde pek çok ünlü isim gibi yemek yapmaya heveslendiğini söyledi. "Bu ara iyi yemek yapmak için uğraşıyorum. Karantina döneminde yeni yemekler yapmayı keşfediyorum." (Cadde)


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