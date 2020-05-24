Birkan Sokullu hastanelik oldu

Doktor kontrolü için evden çıktığını söyleyen Birkan Sokullu, son dönemde televizyondan çok dijital platformlarda yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Televizyon ya da dijital diye ayırmıyorum işleri, sadece senaryoya bakıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu, karantina döneminde pek çok ünlü isim gibi yemek yapmaya heveslendiğini söyledi. "Bu ara iyi yemek yapmak için uğraşıyorum. Karantina döneminde yeni yemekler yapmayı keşfediyorum." (Cadde)