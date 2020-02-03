Birkan Sokullu gizli aşkını sonunda itiraf etti!

Gece saat 03.00’te mekandan ayrılan ekip, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la aşk yaşadığı geçen günlerde ortaya çıkan Sokullu, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı.

'BİR ŞEY GİZLEDİĞİMİZ YOK'

Ünlü oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni, ABD’de yaşıyor olması. Bir şey gizlediğimiz yok." dedi.

'AİLESİYLE TANIŞTIM'

Ayrıca Sokullu, “Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?” sorusuna da “Ailesiyle tabii ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor” cevabını verdi.