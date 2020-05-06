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  3. Birkan Sokullu: 45 gün sonra ilk kez dışarı çıktım

Birkan Sokullu: 45 gün sonra ilk kez dışarı çıktım

Birkan Sokullu: 45 gün sonra ilk kez dışarı çıktım

Oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de bir manavdan alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Sokullu'nun koronavirüse karşı aldığı önlemler dikkat çekti.

Birkan Sokullu önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Manavdan meyve alışverişi yapan oyuncunun corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü. Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden başarılı oyuncu evinde izole olduğunu söyledi.

Birkan Sokullu, “Evdeyiz 40-45 gündür. İlk defa alışverişe çıktım” dedi. Evde kitap okuyarak vakit geçirdiğini söyleyen Sokullu, bol bol yemek yaptığını da belirtti. Ünlü oyuncunun bankamatik kartı ile temassız ödeme yaparak, para alışverişi yapmaması dikkat çekti.


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