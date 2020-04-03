Biricik Suden 'Bıktık sahte resimlerinizden' yorumuna sert çıktı!

MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden sevinçle zıpladığı bu Instagram sayfasında paylaşıp, altına “Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. ‘Özledik’ diyen arkadaşların neşesi” notunu düştü.

'BIKTIK SAHTE RESİMLERİNİZDEN, SAHTE NEŞENİZDEN'

Bir takipçisi “Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan” diye yazdı. Biricik Suden takipçiye “Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi” dedi.

