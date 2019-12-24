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  3. Can Tunalı ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Can Tunalı ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Can Tunalı ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor"

Oyuncu Birce Akalay ile Can Tunalı, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Tunalı, önceki gece Yeniköy’de Ayşe Özyılmazel’le görüntülendi.

Can Tunalı, muhabirlerin “Yeni bir aşk mı?” sorusuna “Arkadaşımızla yemek yiyemeyecek miyiz?” diyerek karşılık verdi.

CAN TUNALI KİMDİR?

2013 senesinde Ceyda Düvenci ile birliktelik yaşayan Can Tunalı dans sanatçısıdır. Bir dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi baletlerinden olan, son dönemde İstanbul Modern Dans Topluluğu bünyesinde dans eden Tunalı’nın adı geçmişte Özlem Tekin, Seda Akman ve Selen Seyven’le anılmıştı. Son olarak da oyuncu Birce Akalay'la aşk yaşamış, geçtiğimiz aylarda da ayrılmışlardı.


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