Birce Akalay'ın aşktan yana yüzü gülmüyor! Fasih Saylan ile yollarını ayırdı

Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay-Fasih Saylan çiftinden kötü haber geldi. Cadde'nin haberine göre güzel oyuncunun, dokuz aydır birlikte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde dans kulübünde yer alan Fasih Saylan’dan ayrıldığı ortaya çıktı.

SEBEP ANLAŞMAZLIK

İkilinin, anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, “Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını vermişti.

ŞUBAT AYINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; Birce Akalay, şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.