Birce Akalay kaç yaşında, nereli? Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay kimdir?

Birce Akalay kimdir, nereli? sorusu Babil dizisi izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil dizisi 17 Ocak Cuma akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide İlay rolünü canlandıran Birce Akalay’ın hayatı da izleyiciler tarafından merak edilip aratılmaya başladı. İzleyicilerin merak ettiği ‘Babil dizisinin İlay’ı Birce Akalay kimdir?’ sorusunun cevabı haberimizde.

BİRCE AKALAY KİMDİR, NERELİ?

Birce Akalay, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamlayan Birce Akalay 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazandı. Akalay, burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.

2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren "Son Ders" ve 2009'da vizyona giren "Nefes" filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.

Kanal D'de yayınlanan "Küçük Ağa" dizinde "Sinem" karakterini canlandıran Birce Akalay, 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide yine başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşan Birce Akalay, ilk evliliğini 2011 yılında Murat Ünalmış ile yapmış bu evlilik 2012 yılında sonlanmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evlilikleri 17 Ocak 2017'de bitmiştir.

Birce Akalay Star Tv’de başlayan Babil dizisinde İlay karakterini canlandırıyor.