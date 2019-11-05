Birce Akalay ile Can Tunalı çiftinden kötü haber geldi

Birce Akalay, 2.5 yıldır birlikte olduğu balet Can Tunalı’yla ilişkisine son noktayı koydu. Geçen sene ekim ayında beraberliklerine ikinci şansı veren çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TAKİBİ DE BIRAKTILAR

Oyuncunun, ayrılık haberini sadece ailesine ve yakın çevresine söylediği öğrenildi. İkilinin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıktığı görüldü.

PROJELERE AĞIRLIK VERECEKLER

Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven’le başrolünü paylaşacağı ‘Babil’ dizisinin çekimlerine başlayan oyuncunun, bu dönem sadece projelere ağırlık vereceği konuşuluyor.