Birce Akalay bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı!

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Birce Akalay, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evine kapattı. Bu süreçte sosyal medyada çeşitli canlı yayınlara konuk olan Akalay, bu zamana kadar bilinmeyen bir hastalığından da bahsetti.

"EVDE DURMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Birce Akalay, önceki gün oyuncu Serkan Altunorak ile birlikte bir derginin Instagram sayfasına konuk oldu. Koronavirüs sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti. Koronavirüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi.