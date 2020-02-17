Bircan Bali ve Ömer Gezen boşanıyor mu? Ünlü sunucu iddialara son noktayı koydu!

Eylül 2018'de sosyal medya hesabından evlendiğini duyuran ünlü sunucu Bircan Bali, evlendikten 1 ay sonra eşinin boşanma davası açmasıyla sarsılmıştı. Kısa süre sonra ayrılıktan vazgeçen Gezen'in, evliliğini noktalamak için ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Bir süredir yeniden boşanacakları konuşulan çiftten Bircan Bali, sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında iddialara açıklık getirdi.

Bali, şunları söyledi: "3 aylık hamileyim. Biraz gergin bir hamilelik geçiriyorum. Ben hamileliğimi 2 haftalıkken öğrendim, öğrendikten hemen sonra eşim askere gitti. Bu yüzden gerginlikler çoğaldı. Askerden geldikten sonra da şiddetli kavgamız devam etti. Biraz uzaklaşmak için o süreçte eşim Antalya'ya gitti. Sonra büyüklerimizin araya girmesiyle sorunları aştık. Şimdilerde gayet iyiyiz, bir boşanma yok."