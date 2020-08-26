Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumları ile tanıdığımız sunucu Bircan Bali anne oldu. Bircan Bali doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı. Bu güzel haberin ardından Bircan Bali kimdir, kaç yaşında? Bircan Bali eşi Ömer Gezen kimdir, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

BİRCAN BALİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sunucu Bircan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Bali, "Hayatımıza hoş geldin Saygı Karen Gezen... Gül kokulu kızım, hoş geldin..." ifadelerini kullandı.

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

ÖMER GEZEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?



Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.