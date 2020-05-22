Birbirlerini silmişlerdi... Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser barıştı mı?

Yıllar önce izleyicinin karşısına Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle çıkan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile evliliklerinde gelgitli günlerden geçiyor. Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşiyle birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek ayrılık iddialarını güçlendirdiler.

BUZLAR ERİDİ

Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşanan gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barıştıklarının sinyalini verdi.

Geçtiğimiz aylarda da Damla Ersubaşı'nın işletmeci eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha sonra tekrar barışan çift o günden itibaren sıkıntılı günlerden geçiyorlar.