Birbirlerini silmişlerdi... Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser barıştı mı?
Sihirli Annem dizisiyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile bir dargın bir barışık evlilik sürdürüyor. Geçen günlerde sosyal medyada birbirini silen çift, yeniden takibe başlayarak barış sinyalleri verdi.
Yıllar önce izleyicinin karşısına Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle çıkan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile evliliklerinde gelgitli günlerden geçiyor. Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşiyle birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek ayrılık iddialarını güçlendirdiler.
BUZLAR ERİDİ
Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşanan gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barıştıklarının sinyalini verdi.
Geçtiğimiz aylarda da Damla Ersubaşı'nın işletmeci eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha sonra tekrar barışan çift o günden itibaren sıkıntılı günlerden geçiyorlar.