Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Kamerayı kapattığını zannetti mimikleri olay oldu

Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz ile partneri Burak Yörük, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayını kapattığını zanneden Yılmaz, yaptığı mimikle dikkatlerden kaçmadı.

CANLI YAYIN KAZASI

Rol arkadaşıyla farklı yerlerde çekimde olan Yılmaz, Yörük ile vedalaşıp canlı yayından çıkmak istedi. Yörük'ün yayından çıkmasıyla canlı yayını kapattığını zanneden Yılmaz, gülerken bir anda gözünü devirerek başka yöne baktı. Genç oyuncunun bu anları ise Instagram'da kısa sürede gündem oldu. Yılmaz'ın o halleri Sıla'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı canlı yayın kazasını akıllara getirdi.