Biran Damla Yılmaz nereli, kaç yaşında? Canevim Ceylan kimdir?

Biran Damla Yılmaz nereli, kaç yaşında? ATV ekranlarında Canevim dizisinde oynayan ve birçok kişi tarafından severek takip edilen genç oyuncu Biran Damla Yılmaz hayatı, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Daha önce Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül karakterini canlandıran genç oyuncu 1997 yılında Gebze’de doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmını Pendik’te geçiren Yılmaz, küçük yaşlarda dizilerde yer alan oyuncuları izleyerek onları taklit ediyordu. Biran Damla Yılmaz boyu, kilosu ve nereli olduğu merak ediliyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1997 yılında Gebze’de doğdu. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik’te geçirdi. Küçük yaşlarda dizilerde yer alan oyuncuları izleyerek onları taklit ettiğini belirten Biran Damla Yılmaz ailesi tarafından küçük yaşlarda ajansa yazdırılarak bu konuda tecrübe sahibi olması sağlandı. İlerleyen yıllarda oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu tekrar farklı bir ajansa yazıldığını belirten Yılmaz oyunculuk sektörüne 14-15 yaşlarında girdi.

Yaşı: 19 (01.01.1997)

Boyu: 1.61 m

Kilosu: 54 kg

Burcu: Yengeç

Göz Rengi: Yeşil

Eğitim: Konservatuar

Doğum Yeri: İstanbul

Biran Damla Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Yasak (Esma) (TV Dizisi)