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  3. Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı ve seslendi: Ara beni!
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:56 | Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı ve seslendi: Ara beni!

Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı ve seslendi: Ara beni!

Baraj dizisinin başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yılmaz, Türkiye'de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olmak istediğini söyledi.

Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, Engin Akyürek yanıtını veren Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi.

Kendine ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, yakışıklı oyuncuya seslenmeyi de ihmal etmedi.


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