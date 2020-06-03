Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek' e seslendi! Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek’e olan hayranlığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın kaydıyla duyurdu. Genç oyuncu, şu sıralar Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek'e ne kadar hayran olduğundan bahsederek kendisiyle partner olma isteğini aktardı. Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtı da araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

ENGİN AKYÜREK’E SESLENDİ!

Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın yaptı. Türkiye'de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, Engin Akyürek yanıtını veren Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti. Kendisinin yazdığı dram türündeki senaryo için başrolde olmasını istediği ismin Engin Akyürek olduğunu ifade eden güzel oyuncu, Engin Akyürek’e ulaşmanın zor olduğunu söyleyerek canlı yayın aracılığıyla ünlü oyuncuya seslendi. Bu görüntüler de gündem konusu oldu.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1986 yılında Gebze’de doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik’te geçmiştir. Küçük yaşlarda dizilerde yer alan oyuncuları izleyerek onları taklit ettiğini belirten Biran Damla Yılmaz, ailesi tarafından henüz çocukken ajansa yazdırılarak bu konuda tecrübe sahibi olması sağlandı. İlerleyen yıllarda oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu tekrar farklı bir ajansa yazıldığını belirten Yılmaz, oyunculuk sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

Birkaç yapımda yer aldıktan sonra ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide canlandırdığı Eylül karakteri yıldızının parlamasını sağlamıştır. Şu sıralar Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırmaktadır.

BİRAN DAMLA YILMAZ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER

- Muhteşem Yüzyıl (Cariye)

- Yasak Dizisi

- Çılgın Dershane

- Beyaz Yalan (Nesrin)

- Kırgın Çiçekler (Eylül)

-Baraj (Nehir)