Bir Zamanlar Çukurova’ya eleştiriler arka arkaya geliyor. 3. sezonda gittikçe derinleşen senaryoya sosyal medyadan eleştiriler yapılıyor.

Dizide en büyük klişe Yılmaz ve Züleyha’nın kaçamamama halleri… İzleyici diyor ki, “Kaçamayacakları belliydi, ezberledik senaryonuzu.” Gerçekten de Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Yılmaz ile Züleyha’nın bu kaçıncı kaçamama sahnesi… Yeter artık, senaristler duysun bu isyanı…

Bir dizi izleyicisinin şu önerisi de dikkat çekiyor: ” 3 sezondur bir kaçamadı bu Yılmaz ile Züleyha. Senarist aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp koyuyorsun önümüze. Hiç mi aklına gelmiyor bırakayım kaçsınlar, en azından bir kaç bölüm ne bileyim Demir arasın dursun?” İzleyicinin önerisini bir kez de uygulamak lazım, olaylara farklı bakmak şart… Yoksa ekran başında sürekli aynı döngüyü izlemek kimsenin hoşuna gitmiyor…

Furkan Palal’nın canlandırdığı Fikret’in yavaş yavaş Müjgan’a sokulmaya başladığını düşünenler de var. Bir izleyicinin farklı görüşü var: “Müjgan başından beri yaşadığı hiçbir şeyi hak etmedi. İnşallah şimdi Fikret’le güzel bi aşk başlar aralarında da Yılmaz efendi görür nasıl oluyormuş.”

Müjgan’ın tüm yaptıklarından sonra doktor olarak kalması da birçok izleyicinin hazmedemediği bir durum. Kimi dizi hayranları ise Müjgan’ın bir hatası olmadığını düşünüyor. Yani Melike İpek Yalova’nın canlandırdığı karakter hakkında izleyici ikiye bölünmüş durumda.

İzleyicilerin en büyük üzüntü kaynağı ise Hünkar… Vahide Perçin’in diziden ayrılmasına sadece 3 bölüm kaldı. Dizi hayranları da bunu biliyor ve bu ayrılığa çok üzülüyor. Çünkü dizinin temel taşı Hünkar karakteri. O giderse yeri doldurulamaz. Dizi hangi yöne savrulur o da bilinmiyor. İzleyip göreceğiz.