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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı
17 Ekim 2020 Cumartesi 11:34 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı. 2011 yılında Derin Sular diziyle ekran hayatına başlayan Hilal Altınbilek Karagül dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız.

Son dönemde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile gündeme gelen Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Altınbilek'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. 

İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...

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