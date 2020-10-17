Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı

Son dönemde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile gündeme gelen Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Altınbilek'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı.

İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...