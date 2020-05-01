Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek 'estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi!

BİLGEN BÜLBÜL



10 sene önceki fotoğraflarının şimdiki haliyle kıyaslanarak ‘evrim geçirmiş’ yorumlarına kızan güzel oyuncu, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını söyledi. Yüzünde başka bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, “Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor” şeklinde konuştu.