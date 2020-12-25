Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hayranlarını üzdü! Diziye böyle veda etti

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in başrollerini paylaştığı ATV’de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 78. son bölümü ile geceye damga vurdu. Yılmaz’ın arabayla kaza yaptığı anlar dizinin en can alıcı anlarından biri oldu. Trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya, hastanede yaşam mücadelesi verdi.



Aracını kullanırken bir anda hakimiyeti kaybeden Yılmaz, uçurumdan yuvarlanır. Demir, kazaya şahit olurken baş düşmanı Yılmaz'ı yanan aracın içinden kurtarır. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, uzun süren bir ameliyatın ardından uyanır ve Demir'le helalleşir.

Durumu giderek ağırlaşan Yılmaz, Züleyha ile konuşurken bir anda fenalaşır. Züleyha'nın gözü önünde hayatını kaybeden Yılmaz'dan gelen acı haber bütün Çukurova halkını derinden sarsar.

UĞUR GÜNEŞ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA VEDA ETTİ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Bütün ekibe teşekkür eden Uğur Güneş, paylaşımında ‘Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun’ ifadelerini kullandı.