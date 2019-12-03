'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'e şok suçlama! 'Beni aldattı'

Uğur Güneş’in birlikteliğini yalanladığı Cansu, bir dönem aşk yaşadıklarını itiraf etti fakat ayrıldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum ‘dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin’ oldu."