'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'e şok suçlama! 'Beni aldattı'
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından olan Uğur Güneş’in, bir dönem şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Reyhan Cansu, Güneş'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Uğur Güneş’in birlikteliğini yalanladığı Cansu, bir dönem aşk yaşadıklarını itiraf etti fakat ayrıldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum ‘dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin’ oldu."