Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten veda pozu

Son günlerde adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Hilal Altınbilek, yaz tatilini bitirdi ve rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setlerine geri döndü. Tatili doyasıya yaşatan Altınbilek, son olarak yaza veda pozu paylaştı. Havuz başında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hilal Altınbilek, paylaşımına "YAZA VEDA görselim" notunu düştü.